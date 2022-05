Il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata. Sicilia e Calabria agli ultimi posti (Di venerdì 6 maggio 2022) Anche quest’anno, sono le regioni del Nord ad essere più mother friendly , in alcuni casi con valori molto più alti della media nazionale. Emerge dal Rapporto "Le Equilibriste: la maternità in Italia... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 maggio 2022) Anche quest’anno, sono le regioni del Nord ad essere più mother friendly , in alcuni casi con valori molto più alti della media nazionale. Emerge dal Rapporto "Le Equilibriste: la maternità in Italia...

Advertising

Agenzia_Ansa : Save The Children diffonde il rapporto 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022'. Il 42,6% delle mamme tra i 2… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Save The Children: il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata - La7tv : #omnibus L'analisi geopolitica del conflitto in #Ucraina nel commento di @dlfabbri: 'La Russia ha perso un numero i… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Save The Children diffonde il rapporto 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022'. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i… - Nonnadinano : RT @CatelliRossella: Il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata - Cronaca - ANSA -