Google acquisisce nuova startup | ipotesi occhiali per il metaverso

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sta facendo notizia il fatto cheabbia acquisito unaspecializzata nella produzione di display in MicroLed. Entrerà a far parte della galassia del colosso di Mountain View nel settore Devices and Serivces. La scelta di investire su Raxium, questo il nome dell'azienda, starebbe prefigurando la volontà didi svilupparsi nelanche attraverso degliper la realtà aumentata. Uno step aggiuntivo e in avanti rispetto al punto di arrivo rappresentato dalla produzione deiGlass. Raxium specializzata in display ultracompatti La specializzazione dellaacquistata dariguarda la capacità di produrre display ultracompatti. Si tratta di una specificità che rappresenta la base per poter pensare a ...

Non è la prima del genere per Google e sicuramente non sarà l'ultima. Nel 2020, ricordiamo, fu acquisita North, piccola startup canadese che aveva realizzato i Focals, occhiali smart con supporto ad...