Ex Penicillina | 30 identificati durante sgombero | denunciati

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Sono in tutto 30 le persone identificatele operazioni dinel palazzo della ex, in via Tiburtina 1040, a Roma. Di queste, 23 sono risultate irregolari e quindi accompagnate presso l’ufficio immigrazione. Le altre sette sono state prese in carico dai servizi sociali di Roma Capitale. Per tutti è scattata la denuncia per invasione di proprietà privata. La proprietà del fabbricato, intanto, ha provveduto a mettere in sicurezza di nuovo l’area. (Agenzia Dire)

Dalle prime ora dell'alba è in corso a Roma, in via Tiburtina 1040, lo sgombero dello stabile ex, in disuso da anni, e occupato da senza dimora. Nello stabile, spesso sono scoppiati violenti incendi a causa dell'ingenti quantità di rifiuti accumulati nel corso del tempo. Le ...Dalle prime ora dell'alba è in corso a Roma, in via Tiburtina 1040, lo sgombero dello stabile ex, in disuso da anni, e occupato da senza dimora. Nello stabile, spesso sono scoppiati violenti incendi a causa dell'ingenti quantità di rifiuti accumulati nel corso del tempo. Le ...Sono 30 complessivamente le persone trovate nell'ex sito industriale «ex Penicillina» su via Tiburtina durante lo sgombero di questa mattina da parte di polizia e polizia locale ...L'operazione è stata voluta dal prefetto Piantedosi. L'edificio di via Tiburtina era già stato sgomberato nel 2018 ...