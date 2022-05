Epatite nei bambini, l’esperto del Bambin Gesù: “L’attenzione è alta. Il colpevole ancora misterioso” (Di venerdì 6 maggio 2022) Epatite nei Bambini: vietato abbassare la guardia. Sulle formi gravi di infiammazione acuta del fegato nei più piccoli, che hanno creato preoccupazioni soprattutto in Gran Bretagna, in questa fase «siamo molto concentrati sulla realtà nazionale». E il direttore di Epatogastroenterologia, nutrizione e trapianti di fegato dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Giuseppe Maggiore, a dirlo all’Adnkronos Salute. In un colloquio che aggiorna sulla situazione attuale e ne spiega i motivi. A partire, purtroppo, da un presupposto che insiste a rinfocolare apprensione e dubbi. Epatite nei Bambini: il punto dell’esperto del “Bambin Gesù” E allora: «Siamo al lavoro per cercare di capire meglio la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022)nei: vietato abbassare la guardia. Sulle formi gravi di infiammazione acuta del fegato nei più piccoli, che hanno creato preoccupazioni soprattutto in Gran Bretagna, in questa fase «siamo molto concentrati sulla realtà nazionale». E il direttore di Epatogastroenterologia, nutrizione e trapianti di fegato dell’ospedale pediatricodi Roma, Giuseppe Maggiore, a dirlo all’Adnkronos Salute. In un colloquio che aggiorna sulla situazione attuale e ne spiega i motivi. A partire, purtroppo, da un presupposto che insiste a rinfocolare apprensione e dubbi.nei: il punto deldel “” E allora: «Siamo al lavoro per cercare di capire meglio la ...

