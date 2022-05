Chi è Catia, la nuova dama di Uomini e Donne sorella di una famosa vip (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutti pazzi per Catia Franchi, la nuova dama di Uomini e Donne tra le protagoniste della puntata di venerdì 15 aprile 2022. La donna, balzata alle attenzioni del pubblico per il suo intervento televisivo contro Biagio, è stata... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutti pazzi perFranchi, laditra le protagoniste della puntata di venerdì 15 aprile 2022. La donna, balzata alle attenzioni del pubblico per il suo intervento televisivo contro Biagio, è stata...

Advertising

zazoomblog : Chi è Catia la nuova dama di Uomini e Donne sorella di una famosa vip - #Catia #nuova #Uomini #Donne #sorella - catia_t : Sentite questa: ora su la7 stanno dicendo che la paghetta di 200€ una tantum risolverà il problema dei bassi salari… - catia_t : RT @AlessandroPipi4: Ieri sera Cappellini dopo aver santificato Letta per aver definito “ignominioso” chi la chiama guerra per procura, ha… - catia_t : RT @andrea_pertici: Continuare a bollare come “filo-Putin” o “putiniano” chi esprime dubbi o perplessità sulle modalità scelte dai Paesi eu… - catia_t : RT @Leonard1306__: Sileri: 'A ottobre finirà in terapia intensiva solo chi non si è vaccinato'. Forse non si ricorda che siamo già tutti m… -