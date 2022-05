Cara Delevingne e quella psoriasi svelata: “Basta nascondersi, nessuno è perfetto” (Di venerdì 6 maggio 2022) Cara Delevingne soffre di psoriasi, e ha deciso di smettere di nasconderlo. A testimonianza del fatto che anche le super top siano persone normali, con le loro fragilità, anche lei ha deciso di affidarsi all’accettazione di sé e smettere di nascondere le imperfezini, o quelle che sono considerate tali. Come in passato ha già fatto l’attrice italiana Kasia Smutniak con la vitiligine e la confessione in versione body positive (“Mi sento bella e amata”), anche la super modella il 2 maggio scorso ha deciso di non nascondere la psoriasi in occasione del Met Gala di New York, dove si è presentata magnifica in un outfit Dior: il suo nude look dorato sul busto lasciava vedere le placche di psoriasi sul corpo della top model. Un atto di coraggio. Cara Delevingne, 30 anni in ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 6 maggio 2022)soffre di, e ha deciso di smettere di nasconderlo. A testimonianza del fatto che anche le super top siano persone normali, con le loro fragilità, anche lei ha deciso di affidarsi all’accettazione di sé e smettere di nascondere le imperfezini, o quelle che sono considerate tali. Come in passato ha già fatto l’attrice italiana Kasia Smutniak con la vitiligine e la confessione in versione body positive (“Mi sento bella e amata”), anche la super modella il 2 maggio scorso ha deciso di non nascondere lain occasione del Met Gala di New York, dove si è presentata magnifica in un outfit Dior: il suo nude look dorato sul busto lasciava vedere le placche disul corpo della top model. Un atto di coraggio., 30 anni in ...

