Calciomercato Milan | Mendes può essere l’alleato per il prossimo colpo!

(Di venerdì 6 maggio 2022) Jorgesarà un passaggio essenziale per le strategie del, anche dopo l’imminente svolta societaria. Il famoso procuratore ha due carte in mano di fondamentale importanza per il futuro dei rossoneri: Rafael Leao ed un papabileista, Renato Sanches. Renato SanchesIl rapporto conè importante perché si tratta di un doppio binario che comprende Renato Sanches. Cinque anni (tentativo rossonero nel 2017) dopo si può finalmente andare a dama, dopo aver chiarito che Sanches non ha chiesto 6 o 7 milioni di ingaggio a stagione e che ha messo ilin cima alle preferenze. A riferirlo è Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport.

