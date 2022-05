Advertising

Il Secolo XIX

Genova " Alta tensione tra la Regione e il direttore generale dellaSilvio Falco. Il manager piemontese, 30 anni di esperienza in sanità, ha detto e scritto al presidente Toti che non firmerà il contratto con la società Iclas che ha vinto la gara (...... relativi ai piani 2 (completo), 3 - 4 - 5 (porzioni di piano) dell'Ospedale di Imperia, che sarebbero dovuti partire nel 2020, come prevede la delibera del 3 settembre 2020 dell', ma ... Asl imperiese, Daniela Troiano in corsa. Cremonesi (Galliera) “arruolato” dalla Marina Alta tensione tra la Regione e il direttore generale della Asl 1 imperiese Silvio Falco. Il manager piemontese, 30 anni di esperienza in sanità, ha detto e scritto al presidente Toti che non firmerà i ...Imperia. Giovedì 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). E’ l’occasione per ricordare quanto sia fondamentale questo ...