A Kiev i resti bellici russi esposti fuori dal museo come trofei

(Di venerdì 6 maggio 2022) Carri armati, parti di aerei militari e molti altridell'esercito russo sono, con tanto di targhetta esplicativa, all'esterno delNazionale di Storia Militare dell'Ucraina a. Si trovano in un bel viale, con alberi in fiore, in una zona della capitale ucraina in parte risparmiata dalla guerra, dove passa molta gente. E' un progetto ideato da Pavlo Netessov, veterano, e volontario sul fronte dicontro l'avanzata russa. "Con questa mostra voglio che la gente capisca questa guerrala vedo io,si svolge nella realtà", ha spiegato. video width="746" height="420" ...

di aerei militari e molti altri mezzi bellici dell'esercito russo sono esposti come trofei, con tanto di targhetta esplicativa, all'esterno del Museo Nazionale di Storia Militare dell'Ucraina a Kiev.