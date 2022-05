Virtus Bologna-Schio oggi | orario | tv | programma | streaming gara-4 finale playoff basket femminile 2022

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) Questa, fino a pochi secondi dalla fine della terza partita dellascudetto, non esisteva. Poi Cecilia Zandalasini ha deciso che la serie traSegafredoe Famila Wubernon doveva finire e così si ritorna al PalaDozza per-4, sul 2-1 a favore delle scledensi. Secondo match point per le ospiti, che in stagione hanno perso appena un’altra partita in Italia oltre a questa, ed è la prima della semicon Ragusa. Dal canto loro, le V nere possono dirsi ben più che rinvigorite dopo-3. E con il pubblico che accorrerà ancora più numeroso: è stata infatti attivata la vendita dei biglietti a titolo gratuito al fine di riempire l’impianto in Piazza Azzarita. Il premio Eurolega c’era già, ma ora ne vuole giungere un altro ...