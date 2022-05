“Un Altro Domani”, la soap spagnola arriva su Canale 5 nel daytime estivo (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un Altro Domani”: arriva nel daytime estivo di Canale 5 la soap opera spagnola erede di “Una vita”, dal titolo originario “Dos vidas”. Stiamo parlando di una storia che alterna luoghi, epoche ed intrighi sentimentali grazie all’utilizzo di due linee narrative comunicanti: una ha luogo nella Guinea degli anni ’50 e l’altra nell’attuale Spagna. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



“Un Altro Domani” è la soap opera spagnola erede di “Una vita”, dal titolo originario “Dos vidas”, con Con Amparo Piñero e Laura Ledesma. La produzione, attenendosi ai listini di “Publitalia” per l’estate 2022, arriva nel ... Leggi su tvzap (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un”:neldi5 laoperaerede di “Una vita”, dal titolo originario “Dos vidas”. Stiamo parlando di una storia che alterna luoghi, epoche ed intrighi sentimentali grazie all’utilizzo di due linee narrative comunicanti: una ha luogo nella Guinea degli anni ’50 e l’altra nell’attuale Spagna. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.“Un” è laoperaerede di “Una vita”, dal titolo originario “Dos vidas”, con Con Amparo Piñero e Laura Ledesma. La produzione, attenendosi ai listini di “Publitalia” per l’estate 2022,nel ...

Advertising

FrigeniTullio : @pisto_gol @Supercazzora1 @umbertofontane2 Maurizio un consiglio da amico non fare trasparire livore e perdita di c… - DAYDREAMlNGl : Ora ho troppo sonno, domani quando e se ho tempo metto qualcos’altro - PiattiThaiMax69 : @_ElPrincipe22 Buonanotte smigol, domani è un altro giorno tranquillo tutto passa - Antonel36628575 : Ho intravisto adesso il finale di vespa che “ringrazio le fidanzate di Azov e buon rientro in Ucraina per domani”.… - liakadhija : RT @french7_7: L'ora è quella giusta Per dirsi buona notte Domani è un altro giorno E si vedrà. Buona notte ???? -