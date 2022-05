Ucraina, il lungo assedio dell’ospedale di Chernihiv: in 34 giorni operati 305 feriti senza corrente (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – senza corrente, acqua, riscaldamento e linea telefonica e con il fronte dei combattimenti ad appena un chilometro, i chirurghi del II ospedale municipale di Chernihiv – uno dei più importanti della regione dell’Ucraina settentrionale, al confine con la Bielorussia – nei 34 giorni di assedio non hanno mai smesso di operare, curando 305 pazienti, per metà civili e per metà militari. Diciotto quelli per cui non c’è stato nulla da fare. “Abbiamo assistito persone che avevano perso arti, feriti da pallottole, anche alla testa, e pazienti con schegge di bombe nell’addome e nel torace”, racconta all’Adnkronos il direttore sanitario dell’ospedale Valerii Yakunin, un chirurgo con alle spalle quasi cinquant’anni di pratica medica. Facendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –, acqua, riscaldamento e linea telefonica e con il fronte dei combattimenti ad appena un chilometro, i chirurghi del II ospedale municipale di– uno dei più importanti della regione dell’settentrionale, al confine con la Bielorussia – nei 34dinon hanno mai smesso di operare, curando 305 pazienti, per metà civili e per metà militari. Diciotto quelli per cui non c’è stato nulla da fare. “Abbiamo assistito persone che avevano perso arti,da pallottole, anche alla testa, e pazienti con schegge di bombe nell’addome e nel torace”, racconta all’Adnkronos il direttore sanitarioValerii Yakunin, un chirurgo con alle spalle quasi cinquant’anni di pratica medica. Facendo ...

