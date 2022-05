Traffico Roma del 05-05-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per lavori tra via Anastasio II e via Cipro in direzione di Piazzale degli Eroi in centro una nuova fase dei lavori di riqualificazione in via Capo le Case deviazioni per i bus della linea 100 proseguono i lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste modifiche per le linee tram 5 14:19 che sono sostituite da bus tra Largo Preneste I gerani Togliatti nelle due direzioni lavori sulla via Pontina in colonna neltra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni appuntamento alle 21 di questa sera all’Olimpico conLeicester prevista la parziale sospensione del servizio di trasporto di superficie in fascia oraria 22/2 in particolare le 31 linee bus che attraversano fanno capolinea ...