Sondaggi Piepoli: Pd e Fratelli d’Italia primi con il 21%, torna a crescere il M5S (Di giovedì 5 maggio 2022) Le ultime intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Piepoli per Studio24 su RaiNews24, danno Partito Democratico e Fratelli d’Italia appaiati in cima con il 21% dei consensi ciascuno. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni fa un passo indietro, cede mezzo punto e perde così il primato, ora condiviso con i dem, rimasti fermi sulle loro posizioni. Nessuna variazione pure per Lega e Forza Italia, che restano stabili rispettivamente al 16,5% e al 7,5%. In rialzo le quotazioni del Movimento 5 Stelle: lo scontro diretto tra Conte e il governo sembra pagare in termini di consensi con i pentastellati che salgono di mezzo punto al 13,5%. Azione/+Europa perde terreno, cede mezzo punto attestandosi al 4,5%. Sulla linea di sbarramento del 3% si trova Italia Viva mentre Sinistra Italiana, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 5 maggio 2022) Le ultime intenzioni di voto registrate daiper Studio24 su RaiNews24, danno Partito Democratico eappaiati in cima con il 21% dei consensi ciascuno. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni fa un passo indietro, cede mezzo punto e perde così il primato, ora condiviso con i dem, rimasti fermi sulle loro posizioni. Nessuna variazione pure per Lega e Forza Italia, che restano stabili rispettivamente al 16,5% e al 7,5%. In rialzo le quotazioni del Movimento 5 Stelle: lo scontro diretto tra Conte e il governo sembra pagare in termini di consensi con i pentastellati che salgono di mezzo punto al 13,5%. Azione/+Europa perde terreno, cede mezzo punto attestandosi al 4,5%. Sulla linea di sbarramento del 3% si trova Italia Viva mentre Sinistra Italiana, ...

