Si preannuncia un fine settimana davvero sfortunato per un segno zodiacale: cosa dice l'oroscopo per il weekend (Di giovedì 5 maggio 2022) Il weekend è ormai alle porte e anche le stelle stanno descrivendo l'andamento delle giornate e, in questo caso, di sabato 7 e domenica 8 maggio. In particolare c'è uno dei segni che non sarà esattamente il preferito dall'oroscopo, tanto che potrebbe essere considerato il segno più sfortunato di tutto il fine settimana corrente. Per i curiosi, ecco descritto il famoso segno, vittima degli eventi di queste due giornate. Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di: Branko Paolo Fox Simon & the Stars Il segno più sfortunato del weekend: Vergine I nati sotto il segno della Vergine saranno completamente sormontati di stress e stanchezza cronica, causate soprattutto dalla ...

