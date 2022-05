Provedel, accolto il ricorso dello Spezia: ci sarà contro l’Atalanta (Di giovedì 5 maggio 2022) accolto il ricorso dello Spezia per la squalifica di Provedel, che torna disponibile per la sfida con l’Atalanta Lo Spezia ha annunciato sul suo sito l’accoglimento del ricorso del ricorso per la squalifica di Provedel. Il portiere, squalificato con la prova tv dopo Spezia-Lazio per aver proferito un’espressione blasfema, captata dalle telecamere. Come da comunicato «La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha accolto il reclamo dello Spezia Calcio, annullando la giornata di squalifica inflitta a Ivan Provedel» che torna disponibile per la sfida ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022)ilper la squalifica di, che torna disponibile per la sfida conLoha annunciato sul suo sito l’accoglimento deldelper la squalifica di. Il portiere, squalificato con la prova tv dopo-Lazio per aver proferito un’espressione blasfema, captata dalle telecamere. Come da comunicato «La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe hail reclamoCalcio, annullando la giornata di squalifica inflitta a Ivan» che torna disponibile per la sfida ...

