Playoff Serie C, sorteggiato il tabellone del primo turno nazionale: tutti gli accoppiamenti (Di giovedì 5 maggio 2022) Il secondo turno dei Playoff di Serie C è stato scoppiettante, le squadre sono già concentrate in vista del primo turno nazionale. Sono stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti, le sfide si preannunciano bellissime. Il Palermo dovrà vedersela contro la Triestina, la Juventus Under 23 in trasferta contro il Renate. Il Cesena in campo contro il Monopoli, il Foggia di Zeman contro l'Entella. Infine Feralpisalò-Pescara. Tutte le gare, andata e ritorno, si disputeranno tra domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio. Nel turno successivo (17 e 21 maggio) entreranno in gioco Padova, Reggiana e Catanzaro. Feralpisalò-Pescara Foggia-Virtus Entella Cesena-Monopoli Renate-Juventus U23 Triestina-Palermo L'articolo CalcioWeb.

