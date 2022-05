Mascherina al lavoro, Andreoni: “Incomprensibili differenze” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Le differenze nell’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro al chiuso nel pubblico e nel privato “sono Incomprensibili perché non è che nel primo non c’è il rischio di contagiarsi e nel secondo sì”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interviene sul caso delle mascherine al chiuso. A preoccupare l’infettivologo è “la confusione che si genera negli italiani con questi messaggi, così hanno la sensazione che il dispositivo non serva più”. “I dati epidemiologici indicano che siamo di fronte a una discesa molta lenta della curva, molto più lenta rispetto allo stesso periodo del 2021 – sottolinea l’esperto – Questo testimonia che il virus circola ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Lenell’uso delle mascherine sui luoghi dial chiuso nel pubblico e nel privato “sonoperché non è che nel primo non c’è il rischio di contagiarsi e nel secondo sì”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interviene sul caso delle mascherine al chiuso. A preoccupare l’infettivologo è “la confusione che si genera negli italiani con questi messaggi, così hanno la sensazione che il dispositivo non serva più”. “I dati epidemiologici indicano che siamo di fronte a una discesa molta lenta della curva, molto più lenta rispetto allo stesso periodo del 2021 – sottolinea l’esperto – Questo testimonia che il virus circola ...

Advertising

borghi_claudio : @FrankJack90 In teoria voi lavoratori siete chiamati in causa per via dei vostri rappresentanti che sono i sindacat… - borghi_claudio : @NadiaCataldo2 Hanno fatto un lavoro di fino... ?? Io sull'aereo oggi avevo di fianco una che aveva della frutta e m… - borghi_claudio : @guerrini_fabio Il governo qui c'entra poco. L'obbligo di mascherina sul lavoro nella legge non c'è. - Zheloconti : RT @stefycascu: @Zheloconti @Msimona69 @distefanoTW I datori di lavoro che impingono la mascherina, possono essere querelanti con tanti di… - Andrea60407083 : @IlMarcheseMelo e migliaia di lavoratori hanno ancora tessere sindacali nonostante da anni stiamo disintegrando il… -