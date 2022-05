Marchetti: «C’è l’interesse del Barcellona per Koulibaly, ma non solo» (Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole del giornalista su Koulibaly: «Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati» Intervistato da Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto sul mercato del Napoli e il futuro di Koulibaly. le sue parole. «C’è l’interesse del Barcellona per Koulibaly, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel rendimento sei una grande risorsa. Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati. La stagione che ha vissuto il Napoli non è stata banale, c’è rammarico per queste ultime tre partite». «Ospina e Meret? Credo che alla fine resterà il colombiano. Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole del giornalista su: «Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati» Intervistato da Radio Marte, Luca, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto sul mercato del Napoli e il futuro di. le sue parole. «C’èdelper, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel rendimento sei una grande risorsa. Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati. La stagione che ha vissuto il Napoli non è stata banale, c’è rammarico per queste ultime tre partite». «Ospina e Meret? Credo che alla fine resterà il colombiano. Demme, Ounas e Petagna andranno viacon le giuste offerte. Su questi ...

