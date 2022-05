La propaganda russa si prende Mariupol: il viaggio dell'oligarca Soloviev. E va in tv con il lanciamissili (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimir Soloviev, il giornalista simbolo della propaganda televisiva russa, ha annunciato su YouTube di essere stato ieri in visita a Mariupol. Una immagine, riferisce Moscow Times, lo mostra davanti ad una fabbrica metallurgica in tenuta militare con elmetto e giubbotto antiproiettile, ma senza insegne della stampa. Accanto a lui si vede Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk. Un video, diffuso sul suo canale Telegram, mostra Soloviev mentre parla con la popolazione locale. «La principale domanda che mi hanno fatto è: ‘vero che non te ne vai?'», ha raccontato il giornalista sul suo Soloviev Live show di YouTube. Dal suo studio televisivo ha infine mostrato ai telespettatori un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimir, il giornalista simbolotelevisiva, ha annunciato su YouTube di essere stato ieri in visita a. Una immagine, riferisce Moscow Times, lo mostra davanti ad una fabbrica metallurgica in tenuta militare con elmetto e giubbotto antiproiettile, ma senza insegnea stampa. Accanto a lui si vede Denis Pushilin, leader'autoproclamata repubblica di Donetsk. Un video, diffuso sul suo canale Telegram, mostramentre parla con la popolazione locale. «La principale domanda che mi hanno fatto è: ‘vero che non te ne vai?'», ha raccontato il giornalista sul suoLive show di YouTube. Dal suo studio televisivo ha infine mostrato ai telespettatori un ...

