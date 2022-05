Il Cremlino: “Le informazioni e le armi che gli Usa e la Nato forniscono a Kiev, non contribuiscono alla fine rapida dell’operazione” (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è certo stata l’opera di chissà quale sofisticata operazione di intelligence a rivelarlo (e questo già spiega cosa significa ‘libertà di stampa) ma, semplicemente, il New York Times, dove è stato rivelato che gli 007 statunitensi avrebbero fornito preziose informative alle truppe ucraine, per ‘colpire e uccidere diversi generali russi’. Peskov: “Le informazioni e le armi che gli Usa e la Nato forniscono a Kiev, non contribuiscono alla fine rapida dell’operazione” Una notizia che certo non è passata inosservata al Cremlino, tanto che oggi il portavoce Dmitry Peskov (nella foto), ha tenuto ad affermare che “sia le informazioni di intelligence a Kiev, che l’invio di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è certo stata l’opera di chissà quale sofisticata operazione di intelligence a rivelarlo (e questo già spiega cosa significa ‘libertà di stampa) ma, semplicemente, il New York Times, dove è stato rivelato che gli 007 statunitensi avrebbero fornito preziose informative alle truppe ucraine, per ‘colpire e uccidere diversi generali russi’. Peskov: “Lee leche gli Usa e la, non” Una notizia che certo non è passata inosservata al, tanto che oggi il portavoce Dmitry Peskov (nella foto), ha tenuto ad affermare che “sia ledi intelligence a, che l’invio di ...

