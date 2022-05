Gualtieri dice sì al termovalorizzatore | “Le polemiche non mi interessano”

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA –sì al: “Dove si realizzerà il? Quando lo annunceremo lo annunceremo, non oggi”, ha detto il sindaco di Roma intervenendo alla trasmissione ‘Agorà Extra’ in onda su Rai 3. “Sorpreso dalle parole di Conte e dalla posizione del M5s? A Roma sono all’opposizione, quindi è probabile che chi è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::a Roma,: “Svolta storica” Calenda candidato sindaco di Roma per il centrosinistra? Virginia Raggi ricandidata a sindaco di Romapresenta la nuova giunta comunale di Romaannuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di ...

Il Pd romanosì al termovalorizzatore, i Cinquestelle dovranno farsene una ragione. Lo fa con un voto ... sei mesi esatti dall'insediamento della giuntain Campidoglio. Lo strappo che ......Direi per nulla all'insegna della transizione ecologica! Comeil nome, il decreto Aiuti prevede misure di tutt'altra natura, per le quali ci siamo battuti. Ma il commissariamento aper ... Rifiuti, il Pd romano dice sì al termovalorizzatore: il sostegno a Gualtieri è unanime Credo che il sindaco Gualtieri sia stato mal consigliato perché numeri alla ... E’ la solita logica di chi è pro-inceneritori e dice sì agli inceneritori ma no vicino a casa sua. Servono mini ...La direzione vota positivamente l'odg del segretario Casu sul piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti e quindi sulla costruzione dell'impianto. Scricchiola sempre di più l'alleanza con il M5S ...