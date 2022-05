Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali rivela: “Non so se sarà la mia ultima volta, Etna e Blockhaus momenti importanti” (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani si comincia. L’edizione numero 105 del Giro d’Italia avrà il suo inizio e il tutto partirà dall’Ungheria ed in particolare dalla capitale Budapest. Sulle strade ungheresi sono previste le prime tre tappe della Corsa Rosa, prima di sbarcare in Sicilia per la quarta frazione. Sicilia e il collegamento immediato è a Vincenzo Nibali. Parlare di speranze azzurre riposte nello Squalo è un’esagerazione, ma è chiaro che quello che il corridore nostrano sarà in grado di fare attirerà l’attenzione. Del resto, il legame tra Nibali e il Giro è speciale e se si guardano le statistiche se ne comprende il motivo. L’attuale alfiere dell’Astana-Qazaqstan vanta undici partecipazioni, tutte portate a termine senza un ritiro. Piazzamenti tutti nella top-20, tra cui le due vittorie, ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani si comincia. L’edizione numero 105 delavrà il suo inizio e il tutto partirà dall’Ungheria ed in particolare dalla capitale Budapest. Sulle strade ungheresi sono previste le prime tre tappe della Corsa Rosa, prima di sbarcare in Sicilia per la quarta frazione. Sicilia e il collegamento immediato è a. Parlare di speranze azzurre riposte nello Squalo è un’esagerazione, ma è chiaro che quello che il corridore nostranoin grado di fare attirerà l’attenzione. Del resto, il legame trae ilè speciale e se si guardano le statistiche se ne comprende il motivo. L’attuale alfiere dell’Astana-Qazaqstan vanta undici partecipazioni, tutte portate a termine senza un ritiro. Piazzamenti tutti nella top-20, tra cui le due vittorie, ...

