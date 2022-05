“Era rigore”: quante polemiche Roma-Leicester, scoppia il caos (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è già polemica a causa di un episodio avvenuto nel primo tempo del match. Comincia con un grido di gioia la gara dell’Olimpico tra Roma e Leicester. Dopo il pareggio del match d’andata in Inghilterra, i giallorossi hanno l’occasione di conquistare la finale di Conference League davanti al proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022), semifinale di ritorno di Conference League, è già polemica a causa di un episodio avvenuto nel primo tempo del match. Comincia con un grido di gioia la gara dell’Olimpico tra. Dopo il pareggio del match d’andata in Inghilterra, i giallorossi hanno l’occasione di conquistare la finale di Conference League davanti al proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lupoalberto82 : @musagete10 @MTibete @deliux9 @GCerqueti Si era già allenato fischiando un inesistente fallo in attacco sul gol di… - luigi_dsp : @deliux9 @GCerqueti Nell'ultimo episodio (rigore su Ronaldo) #DeSantis era troppo vicino, come #Orsato quando tolse… - MattiDDribblare : @Daniele_piu15 No, non era rigore. Tu togliti le fette de salame davanti l'occhi. Smalling non ha buttato per terra Fofana? Idiota. - Bigli89 : RT @NickyFCIM: Prime parole di Dybala ad Appiano Gentile: “Il rigore di Iuliano su Ronaldo c’era, gobbi di merda” - danielessmile : quello era rigore rega… -