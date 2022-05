Epatite pediatrica, Costa: "Costituita una unità di crisi, arriva una circolare per i controlli" (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Sull'aumento dei casi di Epatite acuta tra i bambini 'è stata Costituita un'unità di crisi' per monitorare attentamente la situazione. Lo ha stabilito un decreto del ministero della Salute. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Sull'aumento dei casi diacuta tra i bambini 'è stataun'di' per monitorare attentamente la situazione. Lo ha stabilito un decreto del ministero della Salute. '...

Advertising

zazoomblog : Epatite pediatrica Costa: unità di crisi per monitorare arriva circolare - #Epatite #pediatrica #Costa: #unità - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Epatite pediatrica, Costa: unità di crisi per monitorare, arriva circolare #sottosegretario #nas #istitutosuperioredi… - MediasetTgcom24 : Epatite pediatrica, Costa: unità di crisi per monitorare, arriva circolare #sottosegretario #nas… - cremaonline : #Epatite #pediatrica, la #RegioneLombardia chiede di 'evitare gli allarmismi' - CD_sociale : Circolare salute su casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica -