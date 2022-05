È facile dire “allena il Real Madrid”. Ancelotti ha fatto tornare grande una squadra considerata arrivata (Di giovedì 5 maggio 2022) La domanda gliela fa Seedorf uno con cui Ancelotti qualche discussione l’ha avuta. Ogni volta che Carlo lo sostituiva, l’indomani Clarence si presentava in ufficio a chiedere spiegazioni. Quindi nella sua testa oggi Modric farà lo stesso. E così nel post-partita chiede ad Ancelotti: «Modric lo ha sostituito perché stava male?». No, gli risponde Carlo. No. «Modric non stava male, ho preferito mettere giocatori freschi. Modric Casemiro e Kroos hanno fatto una grande partita, occorrevano energie, l’abbiamo avuta soprattutto con Camavinga con Rodrygo, Asensio. Lo avevo detto ieri, non è tanto importante chi inizia la partita quanto chi la finisce. Vallejo aveva giocato dieci minuti fin qui e in cinque minuti le ha prese tutte lui di testa». Nella vita, si sa, più sei ignorante e incompetente e più ti riempi la bocca. Come ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) La domanda gliela fa Seedorf uno con cuiqualche discussione l’ha avuta. Ogni volta che Carlo lo sostituiva, l’indomani Clarence si presentava in ufficio a chiedere spiegazioni. Quindi nella sua testa oggi Modric farà lo stesso. E così nel post-partita chiede ad: «Modric lo ha sostituito perché stava male?». No, gli risponde Carlo. No. «Modric non stava male, ho preferito mettere giocatori freschi. Modric Casemiro e Kroos hannounapartita, occorrevano energie, l’abbiamo avuta soprattutto con Camavinga con Rodrygo, Asensio. Lo avevo detto ieri, non è tanto importante chi inizia la partita quanto chi la finisce. Vallejo aveva giocato dieci minuti fin qui e in cinque minuti le ha prese tutte lui di testa». Nella vita, si sa, più sei ignorante e incompetente e più ti riempi la bocca. Come ...

Advertising

Giorgiolaporta : Da ieri milioni di italiani si sono tolti la #mascherina anche al chiuso. La portavano per fiducia nella scienza o… - DomPepeLiberato : RT @napolista: È facile dire “allena il Real Madrid”. Ancelotti ha fatto tornare grande una squadra considerata arrivata I capiscer lo chi… - maxgallico : RT @napolista: È facile dire “allena il Real Madrid”. Ancelotti ha fatto tornare grande una squadra considerata arrivata I capiscer lo chi… - napolista : È facile dire “allena il Real Madrid”. Ancelotti ha fatto tornare grande una squadra considerata arrivata I capisc… - Cammurusu : @wazzaCN Diciamo che per come è passato dagli ottavi in poi è una roba pazzesca che non ricapita mai più e viene fa… -