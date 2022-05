Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 13 maggio? (Di giovedì 5 maggio 2022) Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 13 maggio: brutte notizie per milioni di telespettatori affezionati alla fiction di Rai 1. La programmazione prevede altro per quella serata. Ecco qual è l’evento così importante. Don Matteo 13, giovedì 13 maggio non andrà in onda in prima serata su Rai 1. Niente paura perché ritornerà la settimana seguente. Lo stop di una settimana era già programmato perché andrà in onda live un evento musicale internazionale. L‘Eurovision Song Contest è in programma proprio giovedì 13 maggio: la competizione musicale internazionale che mette insieme gli artisti in rappresentanza del proprio paese. L’Italia è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Don13,non va in13: brutte notizie per milioni di telespettatori affezionati alla fiction di Rai 1. La programmazione prevede altro per quella serata. Ecco qual è l’evento così importante. Don13,13non andrà inin prima serata su Rai 1. Niente pauraritornerà la settimana seguente. Lo stop di una settimana era già programmatoandrà inlive un evento musicale internazionale. L‘Eurovision Song Contest è in programma proprio13: la competizione musicale internazionale che mette insieme gli artisti in rappresentanza del proprio paese. L’Italia è ...

