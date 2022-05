Ddl Zan, il testo contro l’omotransfobia torna in Senato. E adesso che cosa succede? (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ddl Zan torna in Senato. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2022, il Partito democratico ha ripresentato a Palazzo Madama il testo contro l’omotransfobia e i crimini d’odio, lo stesso che era stato approvato alla Camera il 4 novembre 2020 ma che era stato bocciato al Senato il 27 ottobre 2021. Nonostante l’Aula di Palazzo Madama avesse sei mesi fa dato via libera alla ‘tagliola‘ di Lega e Fratelli d’Italia, ossia quel meccanismo parlamentare che consente di non passare all’esame degli articoli dopo la discussione generale facendo così cadere l’iter del provvedimento, il Pd ha deciso di riprovarci, ripresentando nuovamente quello stesso testo. Presenti alla conferenza stampa di presentazione il segretario del Pd Enrico Letta, il deputato Alessandro Zan (qui ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ddl Zanin. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2022, il Partito democratico ha ripresentato a Palazzo Madama ile i crimini d’odio, lo stesso che era stato approvato alla Camera il 4 novembre 2020 ma che era stato bocciato alil 27 ottobre 2021. Nonostante l’Aula di Palazzo Madama avesse sei mesi fa dato via libera alla ‘tagliola‘ di Lega e Fratelli d’Italia, ossia quel meccanismo parlamentare che consente di non passare all’esame degli articoli dopo la discussione generale facendo così cadere l’iter del provvedimento, il Pd ha deciso di riprovarci, ripresentando nuovamente quello stesso. Presenti alla conferenza stampa di presentazione il segretario del Pd Enrico Letta, il deputato Alessandro Zan (qui ...

