Covid, le morti totali sono 'tre volte di più di quelle riportate'. Oms: '15 milioni nel mondo' (Di giovedì 5 maggio 2022) I conti sul Covid non tornano. Sarebbero circa 14,9 milioni le persone morte in tutto il mondo come conseguenza diretta o indiretta del coronavirus nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 ...

