(Di giovedì 5 maggio 2022) commenta In Italia circola unadi Coronavirus: si chiama Omicron 4. È stata isolata per la prima volta dagli operatori dell'ospedale San Gerardo di Monza, proprio alla vigilia dell'...

Advertising

_ANT_Z_ : @LorieriAndrea @anto_doctorj @MeIntotheBlue @ladyonorato Reinfezioni in aumento (tanti studi interessanti da gennai… - SportdelSud : ???? La società, il presidente e il responsabile sanitario del club sono stati prosciolti dalla procura federale. - MarieTinta : RT @BluDiChina: Il reumatologo Robert Jackson: “Il 40% dei miei 3.000 pazienti vaccinati riporta un danno serio da #vaccino”. Una tra le p… - BluDiChina : Il reumatologo Robert Jackson: “Il 40% dei miei 3.000 pazienti vaccinati riporta un danno serio da #vaccino”. Una… - Robypennny : RT @federic70807310: @vitalbaa @GiovyDean Assurdo. Uno esce dal lavoro dove ha indossato la mascherina, poi va in discoteca e lo prende il… -

TGCOM

'Il virus non sparisce per decreto - spiega ilPaolo Bonfanti, Direttore Malattie Infettive ... Leggi Anche, fino a giugno resta l'obbligo delle mascherine al lavoro: accordo tra governo e ...Poi le cose a poco a poco sono cambiate, alcuni discepoli delCasciola, che avrebbero potuto ... oggi dopo più di 2 anni di pandemia, con un anno di trasformazione in Ospedale, la ... Covid, dottor Paolo Bonfanti: “Individuata nuova variante, è più contagiosa delle precedenti” Si arresta l’incremento dei nuovi casi Covid-19 in Lombardia. A evidenziarlo l’ultimo report della Fondazione Gimbe. In lieve calo i ricoveri e anche i decessi. Dopo il sensibile aumento della scorsa ...A “Controcorrente” il Direttore Malattie Infettive San Gerardo di Monza spiega le caratteristiche di Omicron 4 ...