Corrado Augias | chi è la moglie Daniela Pasti | “Sempre più innamorati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022)è ed è stato uno dei più importanti giornalisti e scrittori del periodo che va dal dopo guerra ad oggi. Per anni è stato corrispondente all’estero per la Rai, L’Espresso e Panorama e dal 1976 è diventato corrispondente per Repubblica dagli Stati Uniti. Per oltre 20 anni ha mantenuto quel ruolo e da 20 anni si occupa di rispondere alle lettere che i lettori inviano al quotidiano., però, è stato anche un grandissimo scrittore di gialli e di libri di cultura, dedicati all’anima e la storia di singole città come Parigi, Roma, New York e Istanbul. L’amore tranon ha mai incontrato momenti di crisi. I due giornalisti sono staticomplici e uniti grazie anche alla nascita nel 1965 della figlia ...