Bella Hadid mise hot per gli after-party del Met Gala

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il dress code del Met2022 era “Gilded Glamour”, un’indicazione di stile cheha originalmente interpretato in chiave “goth-girl”, per gentile concessione di Burberry. La grande serata newyorkese dedicata alla moda è infatti proseguita con gli, dove è emersa l’esistenza un secondo dress code, ancorché non ufficiale: trasparenze e ispirazione boudoir.