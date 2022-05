Amber Heard | Sta recitando | è una bugiarda | le accuse degli utenti social che si schierano con Johnny Depp

(Di giovedì 5 maggio 2022) Decine di migliaia distanno invadendo tutte le piattaformeper manifestare il loro sostegno nei confronti di, definendouna: 'Sta'. Svariatideimedia continuano a difendere, specialmente da quandoè stata chiamata a testimoniare sul bancoimputati durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo in Virginia: i fan hanno definito l'attrice come "unache sta." Su piattaforme come TikTok e Twitter, moltihanno deriso il modo di parlare della ...

F_booble : RT @_Paper__Tiger_: Io che ascolto la deposizione di Amber Heard sempre più cringe #JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardlsALiar - F_booble : RT @_Paper__Tiger_: La linea temporale della deposizione di Amber Heard: #JusticeForJohnnyDeep #AmberHeardlsALiar - SarahCanadian9 : RT @_Paper__Tiger_: Se qualcuno si chiedesse ancora perchè Amber Heard era un'attricetta sconosciuta prima delle accuse a Johnny Depp, e an… - Iwantitleallove : RT @_Paper__Tiger_: La linea temporale della deposizione di Amber Heard: #JusticeForJohnnyDeep #AmberHeardlsALiar - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Depp contro Heard: Amber si mise con Elon Musk dopo la fine con Johnny. Lo rivela la psicologa legale dell'attrice #ANSA… -

ha definito il processo di disintossicazione dagli oppiacei di Johnny Depp sulla sua isola privata alle Bahamas come " un inferno ", sostenendo che l'attore l'avrebbe schiaffeggiata mentre ...NEW YORK - Se la doppia sfida in tribunale per diffamazione , l'attore Johnny Depp che chiede all'ex moglie50 milioni di dollari per un articolo del 2018 sul quotidiano Washington Post, lei che rilancia chiedendone cento a lui, si decidesse online, il popolare "Capitano Jack Sparrow" avrebbe ...Decine di migliaia di utenti stanno invadendo tutte le piattaforme social per manifestare il loro sostegno nei confronti di Johnny Depp, definendo Amber Heard una bugiarda: 'Sta recitando'. Svariati u ...Amber Heard ha descritto i giorni che ha passato sull'isola privata di Johnny Depp come 'un inferno': l'attore si stava disintossicando e presumibilmente l'avrebbe schiaffeggiata più volte.