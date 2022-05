Advertising

sportli26181512 : Aguero, Tevez e il messaggio di Messi: siparietto durante Real-City: Il Kun e l'Apache stavano commentando in diret… -

Corriere dello Sport

Questa è la verità, noi abbiamo giocato a calcio", ha commentato l'ex Juveconche ha risposto leggendo in tempo reale un messaggio Whatsapp inviatogli da Leo Messi : "E dai, smettila ...Real Madrid (getty images) tutte le notizie dimessi Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@... Aguero, Tevez e il messaggio di Messi: siparietto durante Real-City Il Kun e l'Apache stavano commentando in diretta web la rimonta dei Blancos sui Citizens, quando all'inizio del secondo tempo supplementare è arrivato il Whatsapp della Pulce ...Neppure Aguero, Tevez e Lionel Messi che, evidentemente, stavano guardando con molta attenzione la partita. Il Kun e l'Apache erano collegati e in streaming per ESPN quando, guardando la partite dei ...