Aborto, così la “manina” all’Alta Corte sta aiutando Biden (Di giovedì 5 maggio 2022) È trapelato che la Corte Costituzionale americana potrebbe affossare la famigerata sentenza Roe/Wade che nei primi Seventies legalizzò l’Aborto negli Usa. E tutti i pro-life del mondo hanno preso a darsi il cinque e le pacche sulle spalle per l’evento ancora peraltro in fieri. La speranza è l’ultima a morire, sì, ma anche la prima a nascere, specialmente nelle brave (e ingenue) persone. Non si ricordano che non bastò che la signorina «Roe» (nome fittizio per via della privacy, poverina) anni dopo dichiarasse di essere stata manipolata da forze più grandi di lei e che, addirittura, diventasse una testimonial degli antiabortisti in prima persona. Per un paragone, è come se Putin si professasse coram populo filo-ucraino. Invece, non andò affatto così. Negli Usa la sinistra ha in mano tutti i media e Hollywood, perciò non c’è partita. ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 maggio 2022) È trapelato che laCostituzionale americana potrebbe affossare la famigerata sentenza Roe/Wade che nei primi Seventies legalizzò l’negli Usa. E tutti i pro-life del mondo hanno preso a darsi il cinque e le pacche sulle spalle per l’evento ancora peraltro in fieri. La speranza è l’ultima a morire, sì, ma anche la prima a nascere, specialmente nelle brave (e ingenue) persone. Non si ricordano che non bastò che la signorina «Roe» (nome fittizio per via della privacy, poverina) anni dopo dichiarasse di essere stata manipolata da forze più grandi di lei e che, addirittura, diventasse una testimonial degli antiabortisti in prima persona. Per un paragone, è come se Putin si professasse coram populo filo-ucraino. Invece, non andò affatto. Negli Usa la sinistra ha in mano tutti i media e Hollywood, perciò non c’è partita. ...

