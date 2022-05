Vladimir Putin ucciso dai suoi Dal generale rivelazioni pesantissime | cosa sta sucedendo al Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022)cercherà disperatamente di rimanere al potere per paura di ciò che il suo successore potrebbe fargli, ha detto ilJack Keane ai microfoni di Fox Business aprendo il sipario su quello che sta accadendo in queste ore nelle sale spietate della politica di potere russa, dove lo zar non può fare affidamento sullo stato di diritto e sulle istituzioni di governo per proteggerlo.potrebbe davvero essere in reale pericolo da parte di alti esponenti dell'esercito e della sicurezza per via degli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina, più complicata di quanto immaginato, e soprattutto per il suo stato di salute. IlKeane crede che, che si dice sia gravemente malato, farà "qualsiasi" per rimanere al potere anche perché "sa benissimo ...