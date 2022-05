Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 4 MAGGIOORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE LIEVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO ALLA CAPITLAE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTELNO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...