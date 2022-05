Ultime Notizie – Eutanasia | tensione Lega-Pd al Senato

(Di mercoledì 4 maggio 2022)re l’iter del fine vita con quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze. Questa la richiesta della, oggi durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e Sanità al, che ha provocato la reazione dei giallorossi. “Veramente già la scorsa volta avevano avanzato la richiesta e gli avevamo già detto di no”, spiega il capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Franco Mirabelli. “Loro hanno voluto calendarizzare la legge Romeo sulle tossicodipendenze e noi non siamo stati contrari alla calendarizzazione, mentre nel merito lo siamo totalmente. E c’è questo tentativo di condizionare un percorso all’altro ma mi pare evidente – aggiunge Mirabelli all’Adnkronos – che sia impossibile mettere sullo stesso piano una proposta di legge come quella Romeo, tra l’altro molto divisiva e punitiva, su tema quello della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - RCAIEVS : @BlackWolf4281 @Cartabellotta #novax + #filorussia + Account twitter recente. = #troll = #brigaterusse.… - VesuvioLive : Diego, venduta a 8,8 mln la maglia della mano di Dio: il cimelio più pagato della storia -

Il Sole 24 ORE

TERZA GUERRA MONDIALE/Ucraina: "scontri violenti acciaieria Mariupol" " La Russia non ha mai fatto parte dell'Europa né prima degli Urali né oltre, poiché è una civiltà separata ...Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali possono essere lecirca le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City . PRONOSTICO E QUOTE Diamo nel frattempo uno sguardo ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 47.039 casi (-46,5% sulla settimana) e 152 vittime Narrando poi di essersi presa una pausa e aver staccato un po’ dal lavoro negli ultimi mesi, Madame ha fatto sapere: “Sono stata in Giordania da sola, ho fatto molte altre cose. Ho ripreso in mano i ...Dopo tre settimane!). L'ultima inquadratura lo vede infatti indirizzare la telecamera e affermare "È finito!". Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del ...