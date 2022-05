Ucraina, Shoigu: "Mariupol è sotto il controllo esercito russo" (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Mariupol è sotto il controllo dell'esercito russo". Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, aggiungendo "in città inizia la pace". Quanto ad Azovstal, Shoigu afferma che restano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "ildell'". Lo ha detto il ministro della DifesaSergei, aggiungendo "in città inizia la pace". Quanto ad Azovstal,afferma che restano ...

Advertising

Corry08101961 : Shoigu: “Gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO continuano a pompare armi in Ucraina. Rendo noto che qualsiasi… - wbfe : Qualsiasi trasporto NATO che arriva in Ucraina con armi o rifornimenti per le truppe ucraine è considerato un legit… - comedian72 : RT @lettera_mosca: RUSSIA - Il ministro della Difesa Shoigu consegna le onorificenze di Eroe della Russia al tenente Anton Starostin. Motiv… - Majakovsk73 : #ucraina dato avvio ad un attacco di terra ad Azovstal. E' evidente che lo spettacolino di Putin e shoigu era, appu… - NikeSkywalker : RT @lettera_mosca: RUSSIA - Il ministro della Difesa Shoigu consegna le onorificenze di Eroe della Russia al tenente Anton Starostin. Motiv… -