Superbonus e villette, termine per il 30% spostato a settembre (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci saranno tre mesi in più per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato entro il 30 giugno 2022 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci saranno tre mesi in più per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato entro il 30 giugno 2022

Advertising

VittorioSgarbi : Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbo… - Telesardegna : Confartigianato Sardegna su Superbonus. Proroga di tre mesi per presentazione SAL villette [IL SERVIZIO] - AlguerIT : SARDEGNA Superbonus villette: c´e' tempo sino al 30 giugno - solootto : RT @VittorioSgarbi: Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbonus… - bergia69 : #superbonus non sappiamo fare la raccolta differenziata e apriamo pratiche da 150mila eur per sistemare villette se… -