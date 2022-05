Rrahmani | parla l’agente | “Vuole rinnovare | a breve incontro con la società”

Advertising

Calciomercato.com

Il bilancio delle ultime cinque sfidedi due vittorie e tre sconfitte con otto reti segnate e ...37' in campo Zanoli per Di Lorenzo e Ghoulam per Mario Rui 35' SESTO GOL DEL NAPOLI CON! ...Oggi sono contenta che gioca il Napoli non solo e non tanto perché cosìfinalmente il campo quanto perché forse almeno per 90 minuti non ci saranno nuove ...Mario Rui che ha segnato pure... Napoli, l'agente di Rrahmani: 'ManUtd Vi dico cosa vuole fare' Calciomercato Napoli, Gds: dal Southampton e Fenerbahçe due nomi per sostituire Tuanzebe Con la sua partenza il Napoli dovrà fiondarsi sul calciomercato dei centrali, garantendo un supporto ai ...Lo ostacola Rrahmani, pallone fuori di poco e calcio d'angolo ... 14.51 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla dell'importanza del tifo partenopeo a pochi minuti dalla sfida contro i ...