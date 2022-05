“Perché non posso parlarvi di lui”. Alba Parietti, nuovo fidanzato: “Ci sono queste cose delicate” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle ultime ore sono state svelate diverse informazioni su Alba Parietti, legate alla sua vita sentimentale. Ormai non è più single da diverso tempo e anche lei stessa ha confermato di essere felicemente fidanzata, eppure c’è sempre stato tanto mistero intorno al suo partner. Dopo le indiscrezioni sul suo conto, la showgirl ha deciso di parlare e di fare finalmente chiarezza sul suo comportamento. Ha proferito tutto davanti ad Eleonora Daniele, nel corso della puntata del 4 maggio di ‘Storie Italiane’. Il sito ‘Dagospia’ aveva invece scritto che Alba Parietti starebbe per convolare a nozze con Fabio Adami, questo il nome del compagno. Insomma la showgirl che fino a poco tempo fa si era dichiarata single, avrebbe davvero perso la testa per quest’uomo affascinante, che vive lontano dal mondo del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle ultime orestate svelate diverse informazioni su, legate alla sua vita sentimentale. Ormai non è più single da diverso tempo e anche lei stessa ha confermato di essere felicemente fidanzata, eppure c’è sempre stato tanto mistero intorno al suo partner. Dopo le indiscrezioni sul suo conto, la showgirl ha deciso di parlare e di fare finalmente chiarezza sul suo comportamento. Ha proferito tutto davanti ad Eleonora Daniele, nel corso della puntata del 4 maggio di ‘Storie Italiane’. Il sito ‘Dagospia’ aveva invece scritto chestarebbe per convolare a nozze con Fabio Adami, questo il nome del compagno. Insomma la showgirl che fino a poco tempo fa si era dichiarata single, avrebbe davvero perso la testa per quest’uomo affascinante, che vive lontano dal mondo del ...

