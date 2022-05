Mattarella | Ingiustificabile l' aggressione russa dell' Ucraina

(Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - "Il contesto internazionale nel quale si svolge questa nostra discussione è profondamente mutato e non possiamo certo prescindere nelle nostre considerazioni dallaa Federazioneai danni". Apre così, Sergio, l'intervento a Braga al XV Simposio Cotec Europa 'Culture meets innovation'. "Le devastazioni di luoghi nel cuore'Europa, le vite spezzate, l'attentato recato alla libertà e indipendenza di un Paese, immaginavamo appartenessero a un passato remoto", rileva allora il Presidentea Repubblica. "Siamo a fiancoe ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino'Europa, appare più che mai necessario avere ...

