Mathieu van der Poel: “Voglio indossare la maglia rosa, non sono al Giro per preparare il Tour” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mathieu van der Poel sarà una delle grandi stelle del Giro d’Italia 2022, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. Il fuoriclasse olandese, reduce dal trionfo al Giro delle Fiandre, andrà a caccia di qualche vittoria di tappa alla Corsa rosa. Il 27enne nativo di Kapellen, che vanta anche il sigillo alla Amstel Golde Race 2019 e alle Strade Bianche 2021, sarà il capitano della Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel si è raccontato in conferenza stampa: “Abbiamo già visto il finale della prima tappa e non penso che lo strappo sia veramente così duro. Penso che sarà difficile attaccare e staccare sprinter come Ewan, soprattutto se affrontano la salita nella pancia del gruppo. sono qui al Giro con degli obiettivi, per fare bene, non per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)van dersarà una delle grandi stelle deld’Italia 2022, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. Il fuoriclasse olandese, reduce dal trionfo aldelle Fiandre, andrà a caccia di qualche vittoria di tappa alla Corsa. Il 27enne nativo di Kapellen, che vanta anche il sigillo alla Amstel Golde Race 2019 e alle Strade Bianche 2021, sarà il capitano della Alpecin-Fenix.van dersi è raccontato in conferenza stampa: “Abbiamo già visto il finale della prima tappa e non penso che lo strappo sia veramente così duro. Penso che sarà difficile attaccare e staccare sprinter come Ewan, soprattutto se affrontano la salita nella pancia del gruppo.qui alcon degli obiettivi, per fare bene, non per ...

