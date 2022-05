Marcelo Real Madrid | accoppiata da titoli

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Da quando nel gennaio 2007 è arrivato in Spagna, l’amore trae ilnon fa altro che aumentare a dismisura. Titolare già dal finale di quella stagione, non ha più lasciato la fascia sinistra dei Blancos. Da più di 15 anni,calca quel lato del campo del Bernabeu con una velocità e una resistenza fuori dal comune, facendo sudare freddo tutti gli avversari che si trovano a dover difendere su di lui o un suo cross . Tutto questo è avvenuto senza che perdesse mai il possesso di quella fascia, tranne per pochi e piccoli periodi. Risulta impossibile panchinare un giocatore da 38 gol e 103 assist in 545 partite ufficiali. In questi 15 anni però,si è anche tolto parecchie soddisfazioni, fino a diventare il calciatore più vincente della storia del. 24 ...