L'ex presidente brasiliano Lula a Time: «Zelensky voleva la guerra»

L'ex presidente brasiliano Inacio Lula da Silva ha detto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è «responsabile» tanto quanto quello russo, Vladimir Putin, della guerra in Ucraina. Ne ha parlato in un'intervista alla rivista americana Time

ignazio_mereu : RT @ANotizia: Ex presidente brasiliano Lula: «Zelensky è colpevole quanto Putin, in guerra non c’è mai un solo responsabile» - Piergiulio58 : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è scagliato contro Leonardo DiCaprio, dicendo che sarebbe meglio che l'a… - mariacarla1963 : RT @bordoni_russia: Lula da Silva, ex presidente brasiliano: Putin ha sbagliato ad invadere l' Ucraina, ma Zelensky voleva la guerra, se no… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Ex presidente brasiliano Lula: «Zelensky è colpevole quanto Putin, in guerra non c’è mai un solo responsabile» - ANotizia : Ex presidente brasiliano Lula: «Zelensky è colpevole quanto Putin, in guerra non c’è mai un solo responsabile» -