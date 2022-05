Italia e crisi ucraina: basta scuse, si potrebbe fare molto di più (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – L’Italia nella crisi ucraina sta dando il peggio di sé. Non che il resto dell’Europa se la cavi molto meglio. Ma i recenti smarcamenti di piccoli paesi come Slovacchia e Ungheria, alcune minime resistenze tedesche agli obblighi di embargo verso la Russia, così come la “teatrale diplomazia” francese ci mostrano che si potrebbe fare molto di più. Senza essere per forza una superpotenza. Italia, crisi ucraina, immobilismo politico L’Italia è stata spesso definita in passato una “potenza di pace”. Magari non di primo piano, viste anche le ossa rotte con cui è uscita dal secondo conflitto mondiale, ma sicuramente con un certo grado di influenza. Del resto, è lo stesso dopoguerra ad averlo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – L’nellasta dando il peggio di sé. Non che il resto dell’Europa se la cavimeglio. Ma i recenti smarcamenti di piccoli paesi come Slovacchia e Ungheria, alcune minime resistenze tedesche agli obblighi di embargo verso la Russia, così come la “teatrale diplomazia” francese ci mostrano che sidi più. Senza essere per forza una superpotenza., immobilismo politico L’è stata spesso definita in passato una “potenza di pace”. Magari non di primo piano, viste anche le ossa rotte con cui è uscita dal secondo conflitto mondiale, ma sicuramente con un certo grado di influenza. Del resto, è lo stesso dopoguerra ad averlo ...

