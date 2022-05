Guerra in Ucraina, il Cremlino smentisce: Putin non incontrerà Papa Francesco. “Non c’è alcun accordo. Iniziative del genere dovrebbero passare dai servizi diplomatici” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Non c’è alcun accordo su un eventuale incontro tra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin”. A renderlo noto è il Cremlino a proposito delle possibilità che Bergoglio incontri a Mosca Putin per parlare della Guerra in Ucraina (leggi l’articolo). Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa, ha affermato che “Iniziative del genere dovrebbero passare dai servizi diplomatici”. Incontro Putin Papa Francesco, Cremlino: “Non c’è alcun accordo. Iniziative del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Non c’èsu un eventuale incontro trae il presidente russo Vladimir”. A renderlo noto è ila proposito delle possibilità che Bergoglio incontri a Moscaper parlare dellain(leggi l’articolo). Il portavoce del, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa, ha affermato che “deldai”. Incontro: “Non c’èdel ...

