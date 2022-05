Firenze | cadavere in Arno | è di un uomo scomparso ore prima

Advertising

Corriere Fiorentino

Un uomo, 90enne, è stato ritrovatonel fiume Arno a. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando alcuni passanti hanno visto affiorare il corpo dall'acqua, all'altezza del Ponte alla Vittoria. Secondo una ......dei vigili del fuoco in Arno (Fotocronache Germogli) Un uomo di 90 anni è stato trovatoin ... Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di, il 118 e la polizia. Purtroppo per l'... Firenze, cadavere di un 90enne ripescato in Arno E' successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 maggio, nella zona di Ponte alla Vittoria a Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere. Si tratta ...Un uomo, 90enne, è stato ritrovato cadavere nel fiume Arno a Firenze. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando alcuni passanti hanno visto affiorare il corpo dall’acqua, all’altezza ...