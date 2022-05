David di Donatello 2022 | trionfa Sorrentino | chi sono i vincitori

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - cronachecampane : David di Donatello: il trionfo del cinema made in Napoli #carloconti #daviddidonatello #DrusillaFoer… - Alessan85063650 : RT @PremiDavid: Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle che hanno… -

In diretta da Cinecittà Carlo Conti e Drusilla Foer hanno fatto da padroni di casa per la 67esima edizione deidi2022 . Per uno spettacolo che, spiace dirlo, non è stato all'altezza. ...stata la mano di Dio è il miglior film, a Paolo Sorrentino la miglior regia. Silvio Orlando e Swamy Rotolo migliori attori protagonisti, Teresa Saponangelo ed Eduardo Scarpetta migliori non ...Ai David di Donatello 2022, quelli tornati in presenza con gli artisti e il pubblico, uno accanto all’altro rigorosamente con la mascherina ma insieme, nell’iconico luogo di Cinecittà, ha vinto Paolo ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Ieri sera a Roma proprio mentre si celebrava il David di Donatello, se n'è andato un'altro attore della storia del teatro e del cinema italiano. Lino Capolicchio, l'interprete ...